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Рестарт программы "Доступное жилье" позволит привлечь в строительную отрасль более 250 млн грн

Рестарт программы "Доступное жилье" позволит привлечь в строительную отрасль более 250 млн грн

Киев  •  УНН

 • 10932 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. Благодаря возрождению программы "Доступное жилье" удастся привлечь 150 млн грн средств граждан и местных бюджетов, а также 100 млн грн средств из госбюджета. Об этом сообщил председатель правления Госмолодежьжилья Сергей Комнатный, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу фонда.

"Это решение, на которое заждалось общество. Ведь потребность украинцев в собственном жилье огромная, и немногие могут решить этот вопрос самостоятельно, без поддержки государства", - отметил Комнатный.

Он отметил, что благодаря изменениям, принятым правительством, сделан шаг к полному предотвращению влияния чиновника на реализацию программы "Доступное жилье", устранению малейших возможностей для коррупции, повышению эффективности использования бюджетных средств.

"После завершения бюрократических процедур ожидаем возобновления финансирования "Доступного жилья" в ближайшее время. Рестарт программы будет иметь значительный социальный и экономический эффект. Подключив из госбюджета 100 млн грн, мы привлекаем в строительную отрасль не менее 150 млн грн средств граждан и средства софинансирования из местных бюджетов", - считает Комнатный.

Он напомнил также, что бюджетный запрос Госмолодежьжилья на программу "Доступное жилье" составляет 1 млрд грн в год.

Как сообщал УНН, президент "ХК "Киевгорстрой" Игорь Кушнир положительно оценил правительственное решение о возобновлении программы "Доступное жилье". Комментируя обновленную программу, президент Игорь Кушнир отметил, что "Киевгорстрой" всегда поддерживал и будет поддерживать любые усилия государства, направленные на то, чтобы как можно больше людей имели собственное жилье.

"Мы анализируем те изменения, которые ввел Кабмин - это и больший выбор недвижимости: как в возводимых домах, так и в уже сданных, и широкие кредитные возможности за счет привлечения государственных банков, и расширенная категория участников программы, к которым добавились вынужденные переселенцы и участники АТО. Все эти новации увеличивают шансы людей на собственное жилье. В целом, восстановление действия государственных жилищных программ говорит об укреплении экономики, которая сегодня уже может позволить финансово поддержать людей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и, в целом, о развитии страны", - сказал Игорь Кушнир.

Напомним, на заседании 10 октября Кабмин принял решение, которое разблокирует финансирование программы "Доступное жилье". На реализацию программы в бюджете на текущий год было заложено 100 млн грн. Однако средства эти не использованы. Если программа начнет действовать, то около 300 семей получат шанс получить жилье уже до конца года.

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