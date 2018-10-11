Рестарт програми “Доступне житло” дасть змогу залучити в будівельну галузь понад 250 млн грн - Держмолодьжитла

“Це рішення, на яке зачекалося суспільство. Адже потреба українців у власному житлі величезна, і небагато людей мають змогу вирішити це питання самотужки, без підтримки держави”, — зазначив Комнатний.

Він наголосив, що завдяки змінам, ухваленим урядом, зроблено крок до повного унеможливлення впливу чиновника на реалізацію програми “Доступне житло”, усунення найменших можливостей для корупції, підвищення ефективності використання бюджетних коштів.

“Після завершення бюрократичних процедур очікуємо на відновлення фінансування „Доступного житла“ найближчим часом. Рестарт програми матиме значний соціальний та економічний ефект. Залучивши з держбюджету 100 млн грн, ми залучаємо в будівельну галузь не менш ніж 150 млн грн коштів громадян та кошти співфінансування з місцевих бюджетів”, — вважає Комнатний.

Він нагадав також, що бюджетний запит Держмолодьжитла на програму “Доступне житло” становить 1 млрд грн на рік.

Як повідомляв УНН, президент “ХК “Київміськбуд” Ігор Кушнір позитивно оцінив урядове рішення про відновлення програми “Доступне житло”. Коментуючи оновлену програму, президент Ігор Кушнір зазначив, що “Київміськбуд” завжди підтримував і буде підтримувати будь-які зусилля держави, спрямовані на те, щоб якомога більше людей мали власне житло.

“Ми аналізуємо ті зміни, які запровадив Кабмін — це і більший вибір нерухомості: як у будинках, що зводяться, так і у вже зданих, і ширші кредитні можливості за рахунок залучення державних банків, і розширена категорія учасників програми, до яких додалися вимушені переселенці й учасники АТО. Всі ці новації збільшують шанси людей на власне житло. А загалом, відновлення дії державних житлових програм говорить про зміцнення економіки, яка сьогодні вже може дозволити фінансово підтримати людей, які потребують покращення житлових умов, і, в цілому, про розвиток країни”, — сказав Ігор Кушнір.

Нагадаємо, на засіданні 10 жовтня Кабмін ухвалив рішення, яке розблокує фінансування програми “Доступне житло”. На реалізацію програми у бюджеті на поточний рік було закладено 100 млн грн. Однак кошти ці не використані. Якщо програма почне діяти, то близько 300 сімей матимуть шанс отримати житло вже до кінця року.