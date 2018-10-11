Забудовник проаналізував кроки уряду з відродження програми "Доступне житло"

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Київ • УНН

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КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Відновлення державних житлових програм свідчить про покращення економічної ситуації в країні. Новації, запропоновані урядом, збільшують шанси українців на отримання житла. Так прокоментував інціативи урядовців президент "ХК "Київміськбуд" Ігор Кушнір, пише УНН.

Коментуючи оновлену програму, президент Ігор Кушнір зазначив, що "Київміськбуд" завжди підтримував і буде підтримувати будь-які зусилля держави, спрямовані на те, щоб якомога більше людей мали власне житло.

"Ми аналізуємо ті зміни, які запровадив Кабмін – це і більший вибір нерухомості: як у будинках, що зводяться, так і у вже зданих, і ширші кредитні можливості за рахунок залучення державних банків, і розширена категорія учасників програми, до яких додалися вимушені переселенці й учасники АТО. Всі ці новації збільшують шанси людей на власне житло. А загалом, відновлення дії державних житлових програм говорить про зміцнення економіки, яка сьогодні вже може дозволити фінансово підтримати людей, які потребують покращення житлових умов, і, в цілому, про розвиток країни", - сказав Ігор Кушнір.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Доступне житло: що чекає українців у новій програмі

Нагадаємо, на засіданні 10 жовтня Кабмін ухвалив рішення, яке розблокує фінансування програми "Доступне житло". На реалізацію програми у бюджеті на поточний рік було закладено 100 млн грн. Однак, кошти ці не використані. Якщо програма почне діяти, то близько 300 сімей матимуть шанс отримати житло вже до кінця року.

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