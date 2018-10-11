Застройщик проанализировал шаги правительства по возрождению программы "Доступное жилье"

Комментируя обновленную программу, президент Игорь Кушнир отметил, что "Киевгорстрой" всегда поддерживал и будет поддерживать любые усилия государства, направленные на то, чтобы как можно больше людей имели собственное жилье.

"Мы анализируем те изменения, которые ввел Кабмин - это и больший выбор недвижимости: как в возводимых домах, так и в уже сданных, и более широкие кредитные возможности за счет привлечения государственных банков, и расширенная категория участников программы, в которых добавились вынужденные переселенцы и участники АТО. Все эти новации увеличивают шансы людей на собственное жилье. А в целом, возобновление действия государственных жилищных программ говорит об укреплении экономики, которая сегодня уже может позволить финансово поддержать людей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и, в целом, о развитии страны", - сказал Игорь Кушнир.

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Напомним, на заседании 10 октября Кабмин принял решение, которое разблокирует финансирование программы "Доступное жилье". На реализацию программы в бюджете на текущий год было заложено 100 млн грн. Однако, средства эти не использованы. Если программа начнет действовать, то около 300 семей получат шанс получить жилье уже до конца года.