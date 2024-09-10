Решили переплыть границу через Тису: возле границы с Румынией задержаны два «водолаза»

На попытке незаконного пересечения украинско-румынской границы задержаны двое мужчин, жителей Винницкой области и Ивано-Франковской области.

Пишет УНН с ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Детали

При попытке незаконного пересечения украинско-румынской границы задержаны два человека.

Задержанными оказались жители Винницкой и Ивано-Франковской области. К реке их подвозил своим транспортным средством 60-летний житель Нижней Апши, что на Закарпатье. По предварительной договоренности, закарпатец должен был способствовать винничанину и иванофранковцу в незаконном пересечении украинско-румынской границы - информирует пресс-служба ГПСУ.

В ведомстве отмечают, что на своих «клиентах» делец планировал заработать 15 тысяч долларов; он также попытался убежать, но пограничники его также задержали.

По факту выявления признаков преступления, предусмотренного ст. 332 УКУ, пограничники сообщили сотрудникам полиции. Сейчас оперативники Мукачевского отряда устанавливают все обстоятельства правонарушения и лиц, причастных к организации схемы незаконной переправки мужчин призывного возраста.

Напомним,

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