Решили переплыть границу через Тису: возле границы с Румынией задержаны два «водолаза»
Киев • УНН
Пограничники задержали двух мужчин при попытке нелегально пересечь границу с Румынией через реку Тиса. Организатор переправки планировал заработать 15 тысяч долларов на «клиентах».
На попытке незаконного пересечения украинско-румынской границы задержаны двое мужчин, жителей Винницкой области и Ивано-Франковской области.
Пишет УНН с ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.
Детали
При попытке незаконного пересечения украинско-румынской границы задержаны два человека.
Задержанными оказались жители Винницкой и Ивано-Франковской области. К реке их подвозил своим транспортным средством 60-летний житель Нижней Апши, что на Закарпатье. По предварительной договоренности, закарпатец должен был способствовать винничанину и иванофранковцу в незаконном пересечении украинско-румынской границы
В ведомстве отмечают, что на своих «клиентах» делец планировал заработать 15 тысяч долларов; он также попытался убежать, но пограничники его также задержали.
По факту выявления признаков преступления, предусмотренного ст. 332 УКУ, пограничники сообщили сотрудникам полиции. Сейчас оперативники Мукачевского отряда устанавливают все обстоятельства правонарушения и лиц, причастных к организации схемы незаконной переправки мужчин призывного возраста.
Напомним,
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