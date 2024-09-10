Вирішили переплисти кордон через Тису: біля кордону з Румунією затримано двох “водолазів”
Київ • УНН
Прикордонники затримали двох чоловіків при спробі нелегально перетнути кордон з Румунією через річку Тиса. Організатор переправлення планував заробити 15 тисяч доларів на "клієнтах".
На спробі незаконного перетину українсько-румунського кордону затримано двох чоловіків, мешканців Вінниччини та Івано-Франківської області.
Пише УНН із посиланням на Державну прикордонну служба України.
Деталі
Під час спроби незаконного перетину українсько-румунського кордону затримано двох людей.
Затриманими виявилися жителі Вінниччини та Івано-Франківської області. До річки їх підвозив своїм транспортним засобом 60-річний житель Нижньої Апші, що на Закарпатті. За попередньою домовленістю, закарпатець мав сприяти вінничанину та іванофранківцю у незаконному перетинанні українсько-румунського кордону
У відомстві зазначають, що на своїх "клієнтах" ділок планував заробити 15 тисяч доларів; він також спробував втекти, але прикордонники його також затримали.
За фактом виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 332 ККУ, прикордонники повідомили співробітників поліції. Наразі оперативники Мукачівського загону встановлюють усі обставини правопорушення та осіб, причетних до організації схеми незаконного переправлення чоловіків призовного віку.
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