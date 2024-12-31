Решил, что не может рисковать, находясь далеко: Маск поселился в коттедже возле резиденции Трампа

Илон Маск добился почти неограниченного доступа к Дональду Трампу, «арендуя» одно из жилых помещений Мар-а-Лаго.

Передает УНН со ссылкой на The New York Times.

Главный исполнительный директор SpaceX и Tesla и владелец Twitter Илон Маск решил, что должен держать в поле зрения новоизбранного президента США Дональда Трампа, и как пишет NY Times и сейчас проживает в одном из коттеджей возле Мар-а-Лаго (частная резиденция во Флориде, принадлежащая 45-му и 47-му президенту США Дональду Трампу). Курортный коттедж, который называется Banyan, находится всего в нескольких сотнях метров от основной резиденции. Непонятно, сколько Маск в конце концов платит за «каюту», но в основном, по словам человека, который знает тарифы - ее арендовали по меньшей мере за 2000 долларов за ночь.

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Маск поселился в загородном доме в день выборов и смотрел результаты в Мар-а-Лаго с Трампом. Он покинул помещение во время Рождества и, как ожидается, вернется в ближайшие дни, уточняют СМИ.

Постоянная близость Маска к Трампу стала источником насмешек, напряжения и спекуляций, поскольку самый богатый человек в мире пытается протолкнуть свою личную программу во время второго срока Трампа.

Менее чем через две недели после выборов у Маска состоялся «большой спор» с советником Трампа во время обеда в Мар-а-Лаго по поводу выборов. Также огромное влияние Маска на новую администрацию привело к ворчанию среди некоторых инсайдеров MAGA и насмешкам от Демократической партии о том, что Маск является якобы «настоящим президентом».

Но Трамп публично хотя и пытается противостоять этому, тем не менее, похоже последовал примеру Маска, выступая против соглашения о финансировании, чтобы предотвратить закрытие правительства в начале этого месяца, опубликовав заявление, осуждая двухпартийный законопроект. Все это только после того, как Маск неоднократно настойчиво указывал на соответствующие вещи на своем веб-сайте X, который ранее назывался Twitter.

Справка

Маск часто путешествует и, как известно, останавливается у друзей. В Сан-Франциско он останавливался в доме Дэвида Сакса, венчурного капиталиста, которого Трамп недавно назначил советником по вопросам криптовалют и искусственного интеллекта. На Гавайях он жил в помещениях миллиардера Ларри Эллисона на острове Ланаи.

Однако Мар-а-Лаго отличается от других, поскольку является коммерческим предприятием, принадлежащим Трампу, а не частным домом.

Пресс-секретарь Трампа не ответил на электронное письмо с просьбой прокомментировать эту сделку, пишет The New York Times. Маск также не ответил на электронное письмо с просьбой прокомментировать сделку.

Вряд ли Маск будет иметь такой неограниченный физический доступ к Трампу после того, как новоизбранный президент вступит в должность 20 января в Вашингтоне. Попасть в Западное крыло Белого дома и выйти из него сложнее, чем в частные клубы Трампа, как и доступ к президентской резиденции. - пишет издание.

Напомним,

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