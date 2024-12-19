Состояние Илона Маска приближается к отметке в 500 миллиардов долларов
Киев • УНН
Состояние Илона Маска стремительно растет и приближается к отметке $500 млрд. В 2024 году он заработал $245 млрд благодаря росту стоимости акций своих компаний.
Состояние владельца Starlink и Tesla Илона Маска активно растет и приближается к отметке $500 миллиардов. Об этом свидетельствует индекс миллиардеров Bloomberg, пишет УНН.
По последним оценкам индекса миллиардеров от Bloomberg, Илон Маск приближается к установлению нового рекорда с состоянием, которое может достичь 500 миллиардов долларов США.
В течение многих лет "богатство" Маска росло рекордными темпами, опережая других миллиардеров.
В 2024 году он заработал 245 миллиардов долларов благодаря стремительному росту стоимости акций его компаний.
На втором месте в рейтинге миллиардеров находится Джефф Безос с состоянием в 251 миллиард долларов, которые в этом году выросли на 74,5 миллиарда.
Третье место занимает Марк Цукерберг с капиталом в 221 миллиард долларов, увеличив свое состояние на 92,6 миллиарда в 2024 году.
Напомним
На прошлой неделе Илон Маск стал первым человеком, чье состояние достигло 400 миллиардов долларов.