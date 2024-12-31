Вирішив, що не може ризикувати, перебуваючи далеко: Маск оселився в котеджі біля резиденції Трампа

Ілон Маск домігся майже необмеженого доступу до Дональда Трампа, "орендуючи" одне із житлових приміщень Мар-а-Лаго.

Передає УНН з посиланням на The New York Times.

Головний виконавчий директор SpaceX і Tesla та власник Twitter Ілон Маск вирішив, що має тримати у полі зору новообранного президента США Дональда Трампа, та як пише NY Times та наразі проживає в одному з котеджів біля Мар-а-Лаго (приватна резиденція у Флориді, що належить 45-му та 47-му президенту США Дональду Трампу). Курортний котедж, який називається Banyan, знаходиться всього в декількох сотнях метрів від основної резиденції. Незрозуміло, скільки Маск врешті-решт платить за "каюту", але в основному, за словами людини, яка знає тарифи - її орендували щонайменше за 2000 доларів за ніч.

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Маск оселився в заміському будинку в день виборів і дивився результати в Мар-а-Лаго з Трампом. Він покинув помешкання під час Різдва і, як очікується, повернеться найближчими днями, уточнюють ЗМІ.

Постійна близькість Маска до Трампа стала джерелом насмішок, напруги та спекуляцій, оскільки найбагатша людина світу намагається проштовхнути свою особисту програму під час другого терміну Трампа.

Менш ніж через два тижні після виборів у Маска відбулася "велика суперечка" з радником Трампа під час обіду в Мар-а-Лаго щодо виборів. Також величезний вплив Маска на нову адміністрацію призвів до бурчання серед деяких інсайдерів MAGA та насмішок від Демократичної партії щодо того, що Маск є буцімто "справжнім президентом".

Але Трамп публічно хоча й намагається цьому протистояти, тим не менш, схоже наслідував приклад Маска, виступаючи проти угоди про фінансування, щоб запобігти закриттю уряду на початку цього місяця, опублікувавши заяву, засуджуючи двопартійний законопроект. Все це лише після того, як Маск неодноразово наполегливо вказував про відповідні речі на своєму веб-сайті X, який раніше називався Twitter.

Довідка

Маск часто подорожує і, як відомо, зупиняється у друзів. У Сан-Франциско він зупинявся в будинку Девіда Сакса, венчурного капіталіста, якого Трамп нещодавно призначив радником з питань криптовалют і штучного інтелекту. На Гаваях він жив у помешканнях мільярдера Ларрі Еллісона на острові Ланаї.

Однак Мар-а-Лаго відрізняється від інших, оскільки є комерційним підприємством, що належить Трампу, а не приватним будинком.

Прес-секретар Трампа не відповів на електронний лист з проханням прокоментувати цю угоду, пише The New York Times. Маск також не відповів на електронний лист із проханням прокоментувати угоду.

Навряд чи Маск матиме такий необмежений фізичний доступ до Трампа після того, як новообраний президент вступить на посаду 20 січня у Вашингтоні. Потрапити в Західне крило Білого дому та вийти з нього складніше, ніж у приватні клуби Трампа, як і доступ до президентської резиденції. - пише видання.

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