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Репортер Foreign Policy опубликовал в Twitter главные тезисы по закрытому брифингу Минобороны США

Киев • УНН

 • 159558 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Репортер Foreign Policy Джек Детч опубликовал в Twitter главные тезисы по закрытому брифингу Минобороны США. Об этом сообщает УНН.

Репортер Foreign Policy опубликовал в Twitter главные тезисы по закрытому брифингу Минобороны США

Детали

В Пентагоне состоялся закрытый брифинг, во время которого высокопоставленные чиновники США обсудили полномасштабную войну в Украине, вызванную нападением россии.

США считают, что Украина гораздо ближе к паритету сил в Херсонской области, чем на Донбассе. ВСУ «несомненно» ухудшили способность россиян перегруппироваться, выведя из строя основные мосты.

Пентагон прямо пока не называет активизацию боев в Херсонской области контрнаступлением. Пока это похоже на подготовку.

США не видят масштабного передислокирования российских сил из Донбасса на юг Украины.

США прогнозируют, что усилия путина увеличить численность российских военных до 1,15 миллиона «вряд ли будут успешными».

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