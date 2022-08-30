Репортер Foreign Policy опублікував у Twitter головні тези з закритого брифінгу Міноборони США
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Репортер Foreign Policy Джек Детч опублікував у Twitter головні тези з закритого брифінгу Міноборони США. Про це повідомляє УНН.
Деталі
У Пентагоні відбувся закритий брифінг, під час якого високопоставлені чиновники США обговорили повномасштабну війну в Україні, спричинену нападом росії.
США вважають, що Україна набагато ближча до паритету сил на Херсонщині, аніж на Донбасі. ЗСУ «безсумнівно» погіршили здатність росіян перегруповуватись, вивівши з ладу основні мости.
Пентагон прямо поки не називає активізацію боїв на Херсонщині контрнаступом. Наразі це схоже на підготовку.
США не бачать масштабного передислокування російських сил з Донбасу на південь України.
США прогнозують, що зусилля путіна збільшити чисельність російських військових до 1,15 мільйона «навряд чи будуть успішними».
Додамо
Зеленський провів таємну нараду про обстановку на фронті.