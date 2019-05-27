Ремонтные работы на треснувшем стеклянном мосту в столице еще не начались
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Новый пешеходный мост на котором вчера треснуло стекло над Владимирским спуском открыт для пешеходов. Сейчас ремонтные работы не проводятся. Об этом сообщает корреспондент УНН с места события.
На пешеходном городу над Владимирским спуском, сегодня утром гуляют люди. Он открыт для пешеходов, ограждена лишь стеклянная часть моста. Сейчас ремонтные работы не проводятся.
Как сообщал УНН, 26 мая в День Киева на новом пешеходном мосту над Владимирским спуском треснуло стекло. Полиция, в свою очередь, ограничила движение пешеходной зоной моста.
Мэр города Виталий Кличко заявил, что вероятно в пешеходный мост стреляли.
Напомним, ранее Кличко проинспектировал новый пешеходный мост на котором сегодня днем повредили стекло и пообещал восстановить его в течение суток.
Как сообщал УНН, в подарок ко Дню города киевляне получили новый пешеходный мост.