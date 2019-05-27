Ремонтні роботи на тріснутому скляному мості у столиці ще не почалися
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Новий пішохідний міст на якому вчора тріснуло скло над Володимирським узвозом відкритий для пішоходів. Наразі ремонтні роботи не проводяться. Про це повідомляє кореспондент УНН з місця події.
На пішохідному місту над Володимирським узвозом, сьогодні зранку гуляють люди. Він відкритий для пішоходів, огороджена лише скляна частина моста. Наразі ремонтні роботи не проводяться.
Як повідомляв УНН, 26 травня в День Києва на новому пішохідному мосту над Володимирським узвозом тріснуло скло. Поліція, у свою чергу, обмежила рух пішохідною зоною моста.
Мер міста Віталій Кличко заявив, що імовірно в пішохідний міст стріляли.
Нагадаємо, раніше Кличко проінспектував новий пішохідний міст на якому сьогодні вдень пошкодили скло та пообіцяв відновити його протягом доби.
Як повідомляв УНН, у подарунок до Дня міста кияни отримали новий пішохідний міст.