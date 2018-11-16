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Ремонт столичного моста приняли за его разрушение

Ремонт столичного моста приняли за его разрушение

Киев  •  УНН

 • 10115 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Столичная коммунальная корпорация "Киевавтодор" заявила, что ремонт моста на улице Строителей, возле станции метро "Дарница", приняли за его разрушение, и никакой "техногенной катастрофы" из-за этого нет. Об этом говорится в заявлении КК, обнародованной сегодня, передает УНН.

"На сайте одного интернет-издания появилась информация о якобы "техногенной катастрофе" и разрушении моста на ул. Строителей. Коммунальная корпорация "Киевавтодор" официально заявляет, что информация интернет-издания не соответствует действительности. На путепроводе на пересечении ул. Строителей с Броварским проспектом и Святошино-Броварской линией метрополитена у станции метро "Дарница" ведутся работы по ремонту тротуара и уже сегодня вечером эти работы будут завершены", - заявили в компании.

Также указано, что КК "Киевавтодор", согласно распоряжению КГГА №1723 от 19 сентября 2018 года, запланировано начало процедуры закупки проектных работ по капитальному ремонту этого искусственного сооружения.

Кроме того, корпорация подкрепила свое сообщение фотографиями с места проведения ремонта на мосту.

Добавим, некоторые СМИ сегодня сообщили о разрушениях и обрушениях моста возле метро "Дарница".

Ранее в "Киевавтодоре" сообщили, что несмотря на непогоду, которая пришла в Киев два дня назад, продолжаются ремонтные ремонты на мостах через Днепр.

Эксперт в области Артем Гриненко заявил УНН, что современные технологии позволяют проводить некоторые виды дорожных работ во время осадков, однако в целом погодные условия влияют на качество ремонта.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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