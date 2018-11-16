Ремонт столичного мосту прийняли за його руйнацію
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Столична комунальна корпорація "Київавтодор" заявила, що ремонт мосту на вулиці Будівельників, що біля станції метро "Дарниця" прийняли за його руйнування, і ніякої "техногенної катастрофи" через це немає. Про це йдеться у заяві КК, оприлюдненій сьогодні, передає УНН.
"На сайті одного інтернет-видання з’явилася інформація про начебто "техногенну катастрофу" і руйнацію мосту на вул. Будівельників. Комунальна корпорація "Київавтодор" офіційно заявляє, що інформація інтернет-видання не відповідає дійсності. На шляхопроводі на перетині вул. Будівельників з Броварським проспектом і Святошино-Броварською лінією метрополітену біля станції метро "Дарниця" ведуться роботи з ремонту тротуару і вже сьогодні ввечері ці роботи будуть завершені", - заявили у корпорації.
Також вказано, що КК "Київавтодор", згідно з розпорядженням КМДА №1723 від 19 вересня 2018 року, заплановано початок процедури закупівлі проектних робіт з капітального ремонту цієї штучної споруди.
Крім того, корпорація підкріпила своє повідомлення фотографіями з місця проведення ремонту на мосту.
Додамо, деякі ЗМІ сьогодні повідомили про руйнування і обвалення мосту поблизу метро "Дарниця".
Раніше у "Київавтодорі" повідомили, що попри негоду, яка прийшла до Києва два дні тому, тривають ремонтні ремонти на мостах через річку Дніпро.
Експерт у галузі Артем Гриненко заявив УНН, що сучасні технології дозволяють проводити деякі види дорожніх робіт під час опадів, однак в цілому погодні умови впливають на якість ремонту.