Ремонт столичного мосту прийняли за його руйнацію

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Столична комунальна корпорація "Київавтодор" заявила, що ремонт мосту на вулиці Будівельників, що біля станції метро "Дарниця" прийняли за його руйнування, і ніякої "техногенної катастрофи" через це немає. Про це йдеться у заяві КК, оприлюдненій сьогодні, передає УНН.