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Ремейк «Моаны» разочаровал стартом в прокате, несмотря на бюджет в 250 млн долларов

Киев • УНН

 • 776 просмотра

Художественный ремейк «Моаны» собрал 95 млн долларов в мировом прокате за первый уикенд, что значительно ниже ожиданий. Критики оценили фильм лишь на 34%, хотя зрители были более благосклонны.

Ремейк «Моаны» разочаровал стартом в прокате, несмотря на бюджет в 250 млн долларов

Художественный ремейк «Моаны» от Disney возглавил мировой прокат, однако его дебютные кассовые сборы оказались значительно ниже ожиданий. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

По предварительным оценкам студии, за первый уикенд фильм собрал 43 млн долларов в США и Канаде, а ещё 52 млн долларов – на 50 международных рынках. В целом мировые сборы ленты достигли 95 млн долларов. В то же время, по данным AP, бюджет фильма составил около 250 млн долларов.

Несмотря на слабый старт, Disney сделала большую ставку на франшизу «Моана». Оригинальный мультфильм 2016 года остаётся самым популярным фильмом на Disney+, а «Моана 2», вышедшая в конце 2024 года, собрала более 1 млрд долларов в мировом прокате.

Критики раскритиковали ленту

Новую «Моану» режиссёра Томаса Кейла критики встретили прохладно, назвав её почти покадровым ремейком оригинала. На Rotten Tomatoes фильм имеет лишь 34% одобрения.

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В то же время реакция зрителей оказалась заметно лучше. По данным PostTrak, 63% опрошенных заявили, что готовы рекомендовать ленту друзьям, а среди родителей этот показатель достиг 78%. Кроме того, фильм получил оценку A- по версии CinemaScore.

По мнению аналитика Comscore Пола Дергарабедяна, одной из причин скромного старта стала высокая конкуренция среди семейных фильмов. В эти выходные в кинотеатрах одновременно продолжали успешный прокат «Миньоны и монстры» и «История игрушек 5», из-за чего семейной аудитории пришлось выбирать между несколькими крупными премьерами.

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Степан Гафтко

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