Disney сворачивает политику разнообразия наряду с другими компаниями на фоне усилий администрации Трампа

Компания Walt Disney пересматривает свою политику в отношении разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), смещая фокус на бизнес-результаты. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Walt Disney присоединяется к нескольким крупнейшим компаниям США, реагирующим на усилия администрации Трампа по сворачиванию инициатив DEI.

Как сообщает СМИ, из годового отчета Disney за 2024 год, опубликованного в сентябре, было удалено упоминание о программе «Переосмысли завтра» («Reimagine Tomorrow») - онлайн-пространство для «усиления недостаточно представленных голосов», в котором были отражены некоторые обязательства и действия Disney в сфере разнообразия, равенства и инклюзивности.

В служебной записке директора по кадрам Disney Сони Коулман отмечается, что сайт «Reimagine Tomorrow» будет переименован в «MyDisneyToday». Основное внимание будет уделено тому, насколько успешно компания привлекает лучшие таланты, поддерживает культуру, в которой каждый человек участвует, создает и поддерживает малообеспеченные сообщества.

«Мы создаем развлечения, которые нравятся глобальной аудитории, - написал Коулман. - И наличие рабочей силы, которая отражает потребителей, которым мы служим, помогает развивать наш бизнес».

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Также пересмотрена система оценки руководителей компании. Если раньше ключевым критерием было разнообразие в руководстве, то теперь его заменил показатель «стратегии талантов», который оценивает соответствие управленцев корпоративным ценностям Disney. В целом вознаграждение руководителей Disney на 70% зависит от финансовых показателей компании и на 30% - от других факторов эффективности.

Компания Disney подверглась критике со стороны консерваторов, которые выступают против участия в фильмах компании персонажей с расовыми различиями и гомосексуальных персонажей.

Компания America First Legal, основанная заместителем руководителя аппарата президента США Дональда Трампа по вопросам политики Стивеном Миллером, как сообщается, направила в совет директоров Disney письмо, в котором утверждалось, что усилия Disney по повышению разнообразия и инклюзивности нанесли ущерб акциям компании.

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