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Disney згортає політику DEI поряд з іншими компаніями на тлі зусиль адміністрації Трампа

Київ • УНН

 • 30399 перегляди

Walt Disney переглядає свою політику DEI, зміщуючи фокус на бізнес-результати. Компанія перейменовує програму "Reimagine Tomorrow" та змінює систему оцінки керівників.

Компанія Walt Disney переглядає свою політику щодо різноманітності, рівності та інклюзивності (DEI), зміщуючи фокус на бізнес-результати. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі 

Walt Disney приєднується до кількох найбільших компаній США, що реагують на зусилля адміністрації Трампа зі згортання ініціатив DEI.

Як повідомляє ЗМІ, з річного звіту Disney за 2024 рік, опублікованого у вересні, було видалено згадки про програму "Переосмисли завтра" ("Reimagine Tomorrow") - онлайн-простір для "посилення недостатньо представлених голосів", у якому було відображено деякі зобов'язання і дії Disney у сфері різноманітності, рівності та інклюзивності.

У службовій записці директора з кадрів Disney Соні Коулман зазначається, що сайт "Reimagine Tomorrow" буде перейменовано на "MyDisneyToday". Основна увага буде приділена тому, наскільки успішно компанія залучає найкращі таланти, підтримує культуру, у якій кожна людина бере участь, створює і підтримує малозабезпечені спільноти.

"Ми створюємо розваги, які подобаються глобальній аудиторії, - написав Коулман. - І наявність робочої сили, яка відображає споживачів, яким ми служимо, допомагає розвивати наш бізнес".

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Також переглянуто систему оцінки керівників компанії. Якщо раніше ключовим критерієм була різноманітність у керівництві, то тепер її замінив показник "стратегії талантів", який оцінює відповідність управлінців корпоративним цінностям Disney. Загалом винагорода керівників Disney на 70% залежить від фінансових показників компанії та на 30% - від інших факторів ефективності.

Компанія Disney зазнала критики з боку консерваторів, які виступають проти участі в фільмах компанії персонажів із расовими відмінностями та гомосексуальних персонажів.

Компанія America First Legal, заснована заступником керівника апарату президента США Дональда Трампа з питань політики Стівеном Міллером, як повідомляється, надіслала до ради директорів Disney лист, у якому стверджувалося, що зусилля Disney з підвищення різноманітності та інклюзивності завдали шкоди акціям компанії.

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Аліна Волянська

Аліна Волянська

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