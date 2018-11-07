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Ректора Московской духовной академии не пустили в Украину

Ректора Московской духовной академии не пустили в Украину

Киев  •  УНН

 • 18253 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Ректор Московской духовной академии не сможет принять участие в торжествах украинских богословов, поскольку его не пустили в Украину, передает УНН со ссылкой на Информационно-просветительский отдел УПЦ МП.

"Уважаемого гостя, который почти ежегодно посещал годичный акт в Киевских духовных школах, было задержано на пропускном пункте аэропорта "Киев" (Жуляны). Пограничники провели с ним собеседование и отказали во въезде на территорию Украины", - говорится в сообщении.

Такие действия пограничников в УПЦ МП назвали "провокацией".

В пресс-службе добавили, что "в объяснении пограничной службы содержится ложное основание, будто ректор МДА "не может подтвердить цель запланированного пребывания на территории Украины".

"Архиепископ Амвросий имел при себе официальное приглашение от ректората Киевской духовной академии. По просьбе владыки Амвросия объяснить, почему пограничная служба не принимает во внимание всех необходимых документов, которые свидетельствуют о его цели пребывания в Украине, ответа не было", - добавили в УПЦ МП.

Напомним, доктор богословия, архиепископ Тельмиський Иов (Геча) заявил, что после отмены акта 1686 о "передаче" Киевской метрополии Московскому патриархату в Украине больше не существует как таковой Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

Как сообщал УНН, Константинопольский патриарх Варфоломей выразил мнение, что Украина имеет право на автокефалию своей церкви, а также призвал Русскую православную церковь (РПЦ) признать право украинцев на это.

Добавим, что в Стамбуле Константинопольский патриарх и президент Украины подписали соглашение о сотрудничестве. По словам Президента, завершается процесс создания автокефальной церкви, созданы все условия для подготовки к собору, чтобы томос было предоставлено в соответствии с канонами.

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