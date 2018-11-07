Ректора Московської духовної академії не пустили в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Ректор Московської духовної академії не зможе взяти участь в урочистостях українських богословів, оскільки його не пустили в Україну, передає УНН із посиланням на Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ МП.
"Поважного гостя, котрий майже щорічно відвідував річний акт у Київських духовних школах, було затримано на пропускному пункті аеропорту “Київ” (Жуляни). Прикордонники провели з ним співбесіду та відмовили у в’їзді на територію України", - йдеться у повідомленні.
Такі дії прикордонників в УПЦ МП назвали "провокацією".
У прес-службі додали, що "у поясненні прикордонної служби міститься неправдива підстава, буцімто ректор МДА “не може підтвердити мету запланованого перебування на території України”.
"Архієпископ Амвросій мав при собі офіційне запрошення від ректорату Київської духовної академії. На прохання владики Амвросія пояснити, чому прикордонна служба не бере до уваги усіх необхідних документів, які свідчать про його мету перебування в Україні, відповіді не було", - додали в УПЦ МП.
Нагадаємо, доктор богослов'я, архієпископ Тельміський Іов (Геча) заявив, що після скасування акту 1686 року про "передачу" Київської метрополії Московському патріархату в Україні більше не існує як такої Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП).
Як повідомляв УНН, Константинопольський патріарх Варфоломій висловив думку, що Україна має право на автокефалію своєї церкви, а також закликав Російську православну церкву (РПЦ) визнати право українців на це.
Додамо, що у Стамбулі Константинопольський патріарх і Президент України підписали угоду про співпрацю. За словами Президента, завершується процес створення автокефальної церкви, створені всі умови для підготовки до собору, щоб томос було надано відповідно до канонів.