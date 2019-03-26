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Рекорд Квальяреллы помог Италии одержать вторую победу в отборе на Евро-2020

Киев • УНН

 • 8063 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. На стадионе "Эннио Тардини" национальная футбольная сборная Италии приняла Лихтенштейн во встрече второго тура квалификации на Евро-2020, передает корреспондент УНН.

Рекорд Квальяреллы помог Италии одержать вторую победу в отборе на Евро-2020

На 17 минуте начался погром Лихтенштейна с голевого удара головой Стефано Сенси. Впоследствии игрок "ПСЖ" Марко Верратти забрал мяч в чужой штрафной и пробил низом под дальнюю штангу.

Квальярелла реализовал два пенальти в конце первого тайма и установил счет 4:0, который после отдыха увеличили Кен и Паволетти - 6:0.

Примечательно, что Квальярелла установил рекорд в истории сборной Италии. В 36 лет он стал самым старшим автором гола за Италию.

В других матчах группы J Греция в гостях разошлась мировым с Боснией и Герцеговиной 262, а Армения уступила Финляндии 0:2.

Добавим также, после двух туров в группе предшествует Италия - 6 очков, далее с 4 набранными идут греки и боснийцы.

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