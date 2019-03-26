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Рекорд Квальярелли допоміг Італії здобути другу перемогу у відборі на Євро-2020

Київ • УНН

 • 8063 перегляди

КИЇВ. 27 березня. УНН. На стадіоні "Енніо Тардіні" національна футбольна збірна Італії прийняла Ліхтенштейн у зустрічі другого туру кваліфікації на Євро-2020, передає кореспондент УНН.

Рекорд Квальярелли допоміг Італії здобути другу перемогу у відборі на Євро-2020

На 17 хвилині розпочав погром Ліхтенштейну з гольового удару головою Стефано Сенсі. Згодом гравець "ПСЖ" Марко Верратті забрав м'яч у чужій карній зоні та пробив низом під дальню стійку.

Фабіо Квальярелла реалізував два пенальті в кінці першого тайму та встановив рахунок 4:0, який після відпочинку збільшили Кен та Паволетті – 6:0.

Примітно, що Квальярелла встановив рекорд в історії збірної Італії. В 36 років він став найстаршим автором гола за Італію.

В інших матчах групи J Греція в гостях розійшлася мировою із Боснією та Герцеговиною 262, а Вірменія поступилася Фінляндії 0:2.

Додамо також, після двох турів у групі передує Італія – 6 очок, далі з 4 набраними йдуть греки і боснійці.

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