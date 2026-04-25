Рейтинг путина падает седьмую неделю из-за войны и цензуры - ISW

Опросы, проведённые как российскими государственными, так и независимыми учреждениями, продолжают фиксировать рост общественного недовольства российским диктатором Владимиром Путиным, вероятно, из-за увеличения числа военных жертв в войне против Украины и усиленной цензурной кампании Кремля. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW), информирует УНН.

Уточняется, что российская государственная социологическая организация «Всероссийский центр изучения общественного мнения» (ВЦИОМ) опубликовала 24 апреля результаты опроса за неделю с 13 по 19 апреля, которые свидетельствуют о том, что рейтинг одобрения Путина снизился седьмую неделю подряд с 66,7 процента за неделю с 6 по 12 апреля до 65,6 процента за неделю с 13 по 19 апреля.

Источник из неуточнённой правительственной медиаорганизации сообщил российскому оппозиционному изданию «Медуза», что политический блок Администрации президента России посоветовал российским государственным СМИ либо ссылаться на более благоприятный рейтинг одобрения Путина, полученный от связанного с Кремлём «Фонда общественного мнения» (ФОМ), либо вообще не публиковать отчёты с данными опросов. Новейшие данные опросов ФОМ показали, что рейтинг одобрения Путина составлял около 76 процентов за неделю с 17 по 19 апреля — разница почти в десять пунктов по сравнению с опросом ВЦИОМ за аналогичный период времени