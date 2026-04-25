Рейтинг путина падает седьмую неделю из-за войны и цензуры - ISW
Киев • УНН
Опрос государственного ВЦИОМ показал снижение одобрения путина с 66,7% до 65,6%. Кремль советует СМИ использовать более высокие данные «форума общественного мнения» или вообще не публиковать отчёты.
Опросы, проведённые как российскими государственными, так и независимыми учреждениями, продолжают фиксировать рост общественного недовольства российским диктатором Владимиром Путиным, вероятно, из-за увеличения числа военных жертв в войне против Украины и усиленной цензурной кампании Кремля. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW), информирует УНН.
Детали
Уточняется, что российская государственная социологическая организация «Всероссийский центр изучения общественного мнения» (ВЦИОМ) опубликовала 24 апреля результаты опроса за неделю с 13 по 19 апреля, которые свидетельствуют о том, что рейтинг одобрения Путина снизился седьмую неделю подряд с 66,7 процента за неделю с 6 по 12 апреля до 65,6 процента за неделю с 13 по 19 апреля.
Источник из неуточнённой правительственной медиаорганизации сообщил российскому оппозиционному изданию «Медуза», что политический блок Администрации президента России посоветовал российским государственным СМИ либо ссылаться на более благоприятный рейтинг одобрения Путина, полученный от связанного с Кремлём «Фонда общественного мнения» (ФОМ), либо вообще не публиковать отчёты с данными опросов. Новейшие данные опросов ФОМ показали, что рейтинг одобрения Путина составлял около 76 процентов за неделю с 17 по 19 апреля — разница почти в десять пунктов по сравнению с опросом ВЦИОМ за аналогичный период времени
В ISW предполагают, что Кремль, вероятно, сохраняет политическое влияние на данные опросов российских государственных социологических организаций, «и примечательно, что государственные учреждения признают среднесрочную тенденцию роста внутреннего недовольства Путиным после четырёх лет войны».
«Снижение поддержки Путина происходит на фоне усиленных усилий Кремля по цензуре российского открытого интернета и растущих военных потерь населения. Чиновники Кремля, которые выступают против новых ограничений по цензуре, могут позволять или побуждать государственные социологические агентства к обнародованию сниженных данных опросов, чтобы заставить Путина пойти против фракций, выступающих за ограничения», — резюмируют аналитики.
Случай
российский диктатор Владимир Путин фактически подтвердил курс на усиление цифрового контроля в России, объясняя массовые блокировки интернета «соображениями безопасности» и постепенным переходом к жёстко ограниченной цифровой среде.
Рейтинг доверия к путину среди россиян стремительно упал до 71% - ISW05.04.26, 10:20 • 18096 просмотров