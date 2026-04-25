Рейтинг путина падает седьмую неделю из-за войны и цензуры - ISW

Эксклюзив
24 апреля, 18:40 • 14874 просмотра
40 лет аварии на ЧАЭС: как зона отчуждения адаптируется к новым реалиям
24 апреля, 12:57 • 41716 просмотра
Украине удалось вернуть 193 воинов из российского плена - Зеленский
24 апреля, 10:47 • 39844 просмотра
ЕС открывает двери для старта переговоров с Украиной о вступлении, могут начаться уже в ближайшие недели - СМИ
24 апреля, 10:18 • 40666 просмотра
Выборы главы Федерации профсоюзов Украины: большинство организаций определилось с кандидатами
24 апреля, 08:59 • 38557 просмотра
АМКУ требует от АЗС не накручивать цены на топливо, ориентироваться на ситуацию на рынке
24 апреля, 07:40 • 68196 просмотра
Как проверить свой трудовой стаж, исправить ошибки и не потерять годы
24 апреля, 06:40 • 29688 просмотра
Liver Onco 2026: новый уровень междисциплинарного взаимодействия в лечении опухолей печени
23 апреля, 17:17 • 43250 просмотра
ЕС ударит по нефти, банкам и теневому флоту – что входит в 20-й пакет санкций против россии
23 апреля, 15:51 • 59103 просмотра
Кредит ЕС для Украины предусматривает по 45 млрд евро ежегодно - как и на что поделены средства
Эксклюзив
23 апреля, 15:48 • 45814 просмотра
«Трамп дарит Путину победу» — эксперт оценил приглашение Путина на G20
Популярные новости
Не выбросился из окна, а прыгнул в технический котлован: в ТЦК рассказали все детали инцидента в одном из районов КиеваVideo24 апреля, 19:59 • 15445 просмотра
Кремль активизировал гибридную агрессию против стран НАТО - разведка Нидерландов24 апреля, 20:36 • 13991 просмотра
"Немедленный вступ невозможен": Мерц предлагает интегрировать Украину в ЕС без права голоса24 апреля, 22:38 • 10100 просмотра
На фронте погибла офицерка «Эдельвейс» продюсерка Виктория «Квитка» БоброваPhoto23:46 • 18125 просмотра
Количество раненых от ночной атаки на Днепр растет - в ОВА показали кадры последствий ударовVideo03:50 • 17099 просмотра
публикации
США якобы рассматривают наказание союзников по НАТО - реально ли приостановить членство Испании и какие механизмы существуют24 апреля, 14:50 • 24337 просмотра
Социальная защита «чернобыльцев» в Украине: гарантии, льготы и вызовы современности24 апреля, 12:00 • 31770 просмотра
Уход за волосами в домашних условиях - лучшие советы для здоровых волос24 апреля, 10:49 • 35359 просмотра
Эмоции против экспертиз: может ли фото с пациентом оправдать врача в судеPhoto24 апреля, 09:46 • 47428 просмотра
Как проверить свой трудовой стаж, исправить ошибки и не потерять годы24 апреля, 07:40 • 68196 просмотра
УНН Lite
Баскетболист Вячеслав Кравцов станет главным героем нового сезона шоу "Холостяк"Video24 апреля, 14:36 • 14892 просмотра
Акционеры Warner Bros. одобрили поглощение компанией Paramount за $81 млрд23 апреля, 16:44 • 36581 просмотра
Куда поехать за впечатлениями на Тернопольщине - топ-10 локацийPhoto23 апреля, 07:30 • 51316 просмотра
Знак зодиака Телец: даты, характеристика и совместимость20 апреля, 10:58 • 131038 просмотра
Натали Портман беременна третьим ребенком от партнера Танги Дестейбла18 апреля, 00:16 • 104124 просмотра
Рейтинг путина падает седьмую неделю из-за войны и цензуры - ISW

Киев • УНН

 • 464 просмотра

Опрос государственного ВЦИОМ показал снижение одобрения путина с 66,7% до 65,6%. Кремль советует СМИ использовать более высокие данные «форума общественного мнения» или вообще не публиковать отчёты.

Опросы, проведённые как российскими государственными, так и независимыми учреждениями, продолжают фиксировать рост общественного недовольства российским диктатором Владимиром Путиным, вероятно, из-за увеличения числа военных жертв в войне против Украины и усиленной цензурной кампании Кремля. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW), информирует УНН.

Детали

Уточняется, что российская государственная социологическая организация «Всероссийский центр изучения общественного мнения» (ВЦИОМ) опубликовала 24 апреля результаты опроса за неделю с 13 по 19 апреля, которые свидетельствуют о том, что рейтинг одобрения Путина снизился седьмую неделю подряд с 66,7 процента за неделю с 6 по 12 апреля до 65,6 процента за неделю с 13 по 19 апреля.

Источник из неуточнённой правительственной медиаорганизации сообщил российскому оппозиционному изданию «Медуза», что политический блок Администрации президента России посоветовал российским государственным СМИ либо ссылаться на более благоприятный рейтинг одобрения Путина, полученный от связанного с Кремлём «Фонда общественного мнения» (ФОМ), либо вообще не публиковать отчёты с данными опросов. Новейшие данные опросов ФОМ показали, что рейтинг одобрения Путина составлял около 76 процентов за неделю с 17 по 19 апреля — разница почти в десять пунктов по сравнению с опросом ВЦИОМ за аналогичный период времени

- говорится в статье.

В ISW предполагают, что Кремль, вероятно, сохраняет политическое влияние на данные опросов российских государственных социологических организаций, «и примечательно, что государственные учреждения признают среднесрочную тенденцию роста внутреннего недовольства Путиным после четырёх лет войны».

«Снижение поддержки Путина происходит на фоне усиленных усилий Кремля по цензуре российского открытого интернета и растущих военных потерь населения. Чиновники Кремля, которые выступают против новых ограничений по цензуре, могут позволять или побуждать государственные социологические агентства к обнародованию сниженных данных опросов, чтобы заставить Путина пойти против фракций, выступающих за ограничения», — резюмируют аналитики.

Случай

российский диктатор Владимир Путин фактически подтвердил курс на усиление цифрового контроля в России, объясняя массовые блокировки интернета «соображениями безопасности» и постепенным переходом к жёстко ограниченной цифровой среде.

Рейтинг доверия к путину среди россиян стремительно упал до 71% - ISW05.04.26, 10:20 • 18096 просмотров

