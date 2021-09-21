Реинтеграция трудовых мигрантов и оформление паспортов жителям оккупированных территорий: повестка дня Рады

КИЕВ. 21 сентября. УНН. На пленарном заседании во вторник, 21 сентября, кроме заслушивания информации о проекте Государственного бюджета на 2022 год, Верховная Рада планирует взяться за вопросы помощи для экономической реинтеграции трудовых мигрантов и оформления паспортов жителям оккупированных территорий. Об этом говорится в повестке дня, обнародованном на сайте парламента, сообщает УНН.