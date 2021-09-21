Реінтеграція заробітчан та оформлення паспортів жителям окупованих територій: порядок денний Ради
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. На пленарному засіданні у вівторок, 21 вересня, окрім заслуховування інформації про проект Державного бюджету на 2022 рік, Верховна Рада планує взятися за питання допомоги для економічної реінтеграції трудових мігрантів та оформлення паспортів жителям окупованих територій. Про це йдеться у порядку денному, оприлюдненому на сайті парламенту, повідомляє УНН.
Деталі
Йдеться про запланований розгляд у першому читанні законопроектів №№ 4669, 4669-1 “Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження допомоги для економічної реінтеграції трудових мігрантів”.
Окрім того, у другому читанні Рада планує розглянути законопроект № 4564 “Про внесення змін до деяких законів України щодо внесення відомостей про зареєстроване місце проживання громадян України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, а також оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України”.
А також — повторно у першому читанні № 5454 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо перебігу строків звернення за отриманням адміністративних та інших послуг під час дії карантину”.
У другому читанні планується також розглянути проекти законів:
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- “Про внесення зміни до розділу X "Прикінцеві та перехідні положення“ Закону України "Про публічні закупівлі“ щодо забезпечення можливості закупівель лікарських засобів за договорами керованого доступу”, № 4662;
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- “Про внесення змін до статті 5 Закону України "Про гуманітарну допомогу”, № 3527;
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Також у цей день планується розглянути у першому читанні низку законопроектів соціального спрямування, зокрема:
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- “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ефективності використання коштів соціального страхування, № 2743, 2743-1;
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- “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав працівників”, № 5266, 5266-1;
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- “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання деяких нестандартних форм зайнятості”, № 5161, 5161-1;
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- “Про внесення змін до Закону України “Про забезпечення прав та свобод внутрішньо переміщених осіб”, № 4487.
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Також порядок денний містить проект постанови “Про невідкладні заходи щодо забезпечення реалізації права громадян на житло”, № 5251.
Окрім того, пропонується включити до порядку денного і розглянути проект закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині”, № 5831 .
До розгляду також заплановані законопроекти “Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення надання публічних (електронних публічних) послуг”, № 5845 і “Про внесення змін до Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна“ щодо уточнення деяких положень та сприяння залученню інвестицій в процесі приватизації”, № 5397, 5397-1.
Доповнення
Сьогодні Верховна Рада під час засідання розгляне законопроект про Державний бюджет на 2022 рік.