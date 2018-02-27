Регулятор пообещал рынок фьючерсов в Украине за пять лет
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Через пять лет в Украине может появиться рынок фьючерсов. Об этом сообщил во время девятого ежегодного "Украинского энергетического форума" председатель Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимур Хромаев, передает корреспондент УНН.
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"Мы вводим регулирование по стандартам Европейского Союза. Мы считаем, что рынок фьючерсов - это конечная цель, которую мы постараемся реализовать в следующие пять лет", - сказал он.
Напомним, на фондовых биржах появятся новые финансовые инструменты.