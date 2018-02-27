Регулятор пообіцяв ринок ф'ючерсів в Україні за п'ять років
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Через п'ять років в Україні може з'явитися ринок ф'ючерсів. Про це повідомив під час дев'ятого щорічного "Українського енергетичного форуму" голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Тимур Хромаєв, передає кореспондент УНН.
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"Ми запроваджуємо регулювання за стандартами Європейського Союзу. Ми вважаємо, що ринок ф'ючерсів - це кінцева ціль, яку ми намагатимемось реалізувати у наступні п'ять років", - сказав він.
Нагадаємо, на фондових біржах з'являться нові фінансові інструменти.