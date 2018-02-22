Регламентный комитет не знает, когда начнет рассматривать представление по Бакулину

"Комитет не может сказать, когда начнет рассматривать этот вопрос (о представлении на Бакулина - ред.), потому что он не располагает информацией по поводу того, был ли ознакомлен он с содержанием представления. Это председатель ВР должен его ознакомить. Мы обратились с соответствующим запросом к председателю Рады, получим ответ и тогда поймем, когда завершится пятидневный срок на предоставление им объяснений. Второй момент - ВР должна рассмотреть этот вопрос в течение 20-дневного срока, определенного регламентом Рады, и вот на это можно ориентироваться. Все остальное - довольно не определено, потому что мы не знаем, выдержаны ли процедуры регламента ознакомления Бакулина с представлением", - сообщил П.Пинзеник.

Как сообщал УНН, ранее председатель ВР Андрей Парубий сообщил, что направил представление Е.Бакулину на ознакомление, однако нардеп не выходит на связь.