Регламентний комітет не знає, коли почне розглядати подання щодо Бакуліна
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Комітет Верховної Ради з регламенту та організації роботи парламенту не знає точно, коли зможе приступити до розгляду подання щодо зняття недоторканності з народного депутата Євгена Бакуліна. Про це кореспонденту УНН повідомив народний депутат, в.о. голови комітету Павло Пинзеник.
“Комітет не може сказати, коли почне розглядати це питання (щодо подання на Бакуліна — ред.), бо він не має інформації з приводу того, чи був ознайомлений він зі змістом подання. Це голова ВР мав його ознайомити. Ми звернулися з відповідним запитом до голови Ради, одержимо відповідь і тоді зрозуміємо, коли завершиться п’ятиденний строк на надання їм пояснень. Другий момент — ВР повинна розглянути це питання протягом 20-денного строку, визначеного регламентом Ради і от на це можна орієнтуватися. Все решта — доволі не визначено, бо ми не знаємо, чи витримані процедур регламенту ознайомлення Бакуліна з поданням”, — повідомив П.Пинзеник.
Як повідомляв УНН, раніше голова ВР Андрій Парубій повідомив, що направив подання Є.Бакуліну на ознайомлення, однак наразі нардеп не виходить на зв'язок.