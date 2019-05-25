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Референдум по упрощению разводов в Ирландии: бывшим теперь не нужно 4 года проживать отдельно

Киев  •  УНН

 • 10531 просмотра

КИЕВ. 25 мая. УНН. Наряду с выборами в европейские и местные органы власти в Ирландии проходил общенациональный референдум об упрощении процедуры разводов, пышен УНН со ссылкой на экзит-полы, которые проводил главный национальный телеканал страны RTE и издание The Irish Times.

Подавляющее большинство граждан страны (87%) высказались за внесение изменений в конституцию страны. Это означает, что из основного закона будет исключено предписание, обязующее супругов прожить четыре года раздельно, прежде чем их заявление будет рассмотрено судом.

Также уйдет в прошлое запрет на признание разводов, оформленных гражданами Ирландии за рубежом.

Стоит добавить, что это не первый референдум за последние годы на территории Ирландии. В 2018 году в Ирландии на референдуме 66 процентов избирателей поддержали отмену запрета абортов и изъятие из конституции страны так называемой “восьмой поправки”, явка составила 64 процента. В том же году, ирландцы на референдуме поддержали декриминализацию богохульства.

В 2015 году Ирландия стала первой страной, где однополые браки легализованы путем всеобщего голосования на референдуме.

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