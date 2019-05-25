Референдум по упрощению разводов в Ирландии: бывшим теперь не нужно 4 года проживать отдельно
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Наряду с выборами в европейские и местные органы власти в Ирландии проходил общенациональный референдум об упрощении процедуры разводов, пышен УНН со ссылкой на экзит-полы, которые проводил главный национальный телеканал страны RTE и издание The Irish Times.
Подавляющее большинство граждан страны (87%) высказались за внесение изменений в конституцию страны. Это означает, что из основного закона будет исключено предписание, обязующее супругов прожить четыре года раздельно, прежде чем их заявление будет рассмотрено судом.
Также уйдет в прошлое запрет на признание разводов, оформленных гражданами Ирландии за рубежом.
Стоит добавить, что это не первый референдум за последние годы на территории Ирландии. В 2018 году в Ирландии на референдуме 66 процентов избирателей поддержали отмену запрета абортов и изъятие из конституции страны так называемой “восьмой поправки”, явка составила 64 процента. В том же году, ирландцы на референдуме поддержали декриминализацию богохульства.
В 2015 году Ирландия стала первой страной, где однополые браки легализованы путем всеобщего голосования на референдуме.