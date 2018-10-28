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Ірландці на референдумі підтримали декриміналізацію богохульства

Ірландці на референдумі підтримали декриміналізацію богохульства

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. На референдумі в Ірландії, який відбувся 26 жовтня, громадяни підтримали декриміналізацію богохульства. Про це з посиланням на DW повідомляє УНН.

Зокрема, більшість громадян проголосували за скасування кримінальної відповідальності за богохульство. За видалення з конституції країни відповідної статті, яка існує з 1937 року, віддали голоси 65 відсотків виборців, повідомили місцеві ЗМІ у неділю, 28 жовтня. Загалом у референдумі взяли участь 44 відсотки громадян, які мають прав голосу.

Для традиційно консервативної Ірландії декриміналізація богохульства, як сказав напередодні референдуму прем'єр-міністр країни Лео Варадкар, є "тихою революцією".

Збори католицьких єпископів Ірландії раніше цього місяця повідомили, що не будуть виступати за збереження "в значній мірі зайвої" норми про богохульство. Там зазначили, що такі закони часто використовуються в інших країнах "для виправдання насильства та пригноблення меншин".

Нагадаємо, ірландці переобрали чинного президента Майкла Хіггінса. За нього віддали голоси 56% ірландців, що взяли участь у виборах.

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