Ірландці на референдумі підтримали декриміналізацію богохульства
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. На референдумі в Ірландії, який відбувся 26 жовтня, громадяни підтримали декриміналізацію богохульства. Про це з посиланням на DW повідомляє УНН.
Зокрема, більшість громадян проголосували за скасування кримінальної відповідальності за богохульство. За видалення з конституції країни відповідної статті, яка існує з 1937 року, віддали голоси 65 відсотків виборців, повідомили місцеві ЗМІ у неділю, 28 жовтня. Загалом у референдумі взяли участь 44 відсотки громадян, які мають прав голосу.
Для традиційно консервативної Ірландії декриміналізація богохульства, як сказав напередодні референдуму прем'єр-міністр країни Лео Варадкар, є "тихою революцією".
Збори католицьких єпископів Ірландії раніше цього місяця повідомили, що не будуть виступати за збереження "в значній мірі зайвої" норми про богохульство. Там зазначили, що такі закони часто використовуються в інших країнах "для виправдання насильства та пригноблення меншин".
Нагадаємо, ірландці переобрали чинного президента Майкла Хіггінса. За нього віддали голоси 56% ірландців, що взяли участь у виборах.