Ирландцы на референдуме поддержали декриминализацию богохульства
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. На референдуме в Ирландии, который состоялся 26 октября, граждане поддержали декриминализацию богохульства. Об этом со ссылкой на DW сообщает УНН.
В частности, большинство граждан проголосовали за отмену уголовной ответственности за богохульство. За удаление из конституции страны соответствующей статьи, которая существует с 1937 года, отдали голоса 65 процентов избирателей, сообщили местные СМИ в воскресенье, 28 октября. Всего в референдуме приняли участие 44 процента граждан, имеющих право голоса.
Для традиционно консервативной Ирландии декриминализация богохульства, как сказал накануне референдума премьер-министр страны Лео Варадкар, является "тихой революцией".
Собрание католических епископов Ирландии ранее в этом месяце сообщили, что не будут выступать за сохранение "в значительной степени лишней" нормы о богохульстве. Там отметили, что такие законы часто используются в других странах "для оправдания насилия и угнетения меньшинств".
Напомним, ирландцы переизбрали действующего президента Майкла Хиггинса. За него отдали голоса 56% ирландцев, принявших участие в выборах.