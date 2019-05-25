Референдум щодо спрощення розлучень в Ірландії: колишнім тепер не потрібно 4 роки проживати окремо
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Поряд з виборами в європейські і місцеві органи влади в Ірландії проходив загальнонаціональний референдум про спрощення процедури розлучень, пишен УНН з посиланням на екзит-поли, які проводив головний національний телеканал країни RTE та видання The Irish Times.
Переважна більшість громадян країни (87%) висловилися за внесення змін до конституції країни. Це означає, що з основного закону буде виключено припис, що зобов’язує подружжя прожити чотири роки окремо, перш ніж їхня заява буде розглянута судом.
Також піде в минуле заборона на визнання розлучень, оформлених громадянами Ірландії за кордоном.
Варто додати, що це не перший референдум за останні роки на території Ірландії. У 2018 році в Ірландії на референдумі 66 відсотків виборців підтримали скасування заборони абортів і вилучення з конституції країни так званої “восьмої поправки”, явка становила 64 відсотки. У тому ж році, ірландці на референдумі підтримали декриміналізацію богохульства.
У 2015 році Ірландія стала першою країною, де одностатеві шлюби легалізовані шляхом загального голосування на референдумі.