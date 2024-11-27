Реестр деклараций будет недоступен 27 ноября: что стоит знать

В связи с проведением программно-технического обслуживания, 27 ноября будет ограничен доступ к Единому государственному реестру деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции.

В связи с проведением программно-технического обслуживания Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, доступ к нему будет частично ограничен 27.11.2024 в период с 15:00 до 18:00 - говорится в сообщении.

Напомним

Минагрополитики запускает Единый реестр домашних животных на платформе действие.Engine. Сначала состоится авторизация ветврачей, а затем начнется регистрация котов, собак и хорьков.

После громких обысков БЭБ теневой рынок сигарет уменьшился вдвое, а налоговая получила полный контроль за производителями