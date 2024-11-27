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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Реестр деклараций будет недоступен 27 ноября: что стоит знать

Реестр деклараций будет недоступен 27 ноября: что стоит знать

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НАПК временно ограничит доступ к Единому государственному реестру деклараций 27 ноября с 15:00 до 18:00. Ограничение связано с проведением программно-технического обслуживания системы.

В связи с проведением программно-технического обслуживания, 27 ноября будет ограничен доступ к Единому государственному реестру деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции.

В связи с проведением программно-технического обслуживания Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, доступ к нему будет частично ограничен 27.11.2024 в период с 15:00 до 18:00

- говорится в сообщении.
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Напомним

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

Общество
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