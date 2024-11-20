После громких обысков БЭБ теневой рынок сигарет уменьшился вдвое, а налоговая получила полный контроль за производителями

По данным исследовательской компании Kantar Украина, после громких обысков БЭБ весной этого года доля теневого рынка табака снизилась на 11,1% - с 25,7% в конце прошлого года до 14,6% в июле 2024-го. В то же время, в октябре выручки через РРО в табачной отрасли увеличились на 3 млрд грн по сравнению с январем, пишет УНН.

Детали

Кроме того, по материалам БЭБ лишены лицензии три известных производителя сигарет. Всего с начала года детективы Бюро экономической безопасности открыли 309 уголовных производств в отношении фактов нелегального оборота табачной продукции, 231 дело направлено в суд, вынесено 137 приговоров.

В результате проведенных обысков детективы Бюро изъяли почти 7,8 млн пачек сигарет, более 300 тысяч килограммов табака и 16 линий по производству табачной продукции. Ориентировочная стоимость изъятого составляет 1 миллиард гривен.

5 из изъятых линий принадлежали предприятиям, имевшим соответствующую лицензию, однако изготавливали в том числе и сигареты с поддельными марками акцизного налога или без них.

В то же время, согласно принятому Закону "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, спиртовых дистиллятов, биоэтанола, алкогольных напитков, табачных изделий, табачного сырья, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, и горючего", Государственная налоговая служба получила полный контроль за производителями сигарет.

Начиная с 1 октября, налоговики уже будут иметь круглосуточный доступ к производствам и камерам видеонаблюдения, которые должны быть на них установлены. Кроме того, они будут контролировать регистрацию всего оборудования фабрик, процессы получения и обработки табака, его хранения и перевозки, а также использование акцизных марок и уплату налога.

Поэтому, выпуск неучтенных сигарет становится невозможным без "содействия" сотрудников налоговой, как это происходило на водочных заводах, где, несмотря на установление налоговых постов, ранее были зафиксированы случаи выпуска алкоголя по так называемой "форме 2" - вне учета и за наличные.

О результатах эффективности работы ГНС на табачных фабриках можно будет говорить только после обнародования следующего исследования доли теневого рынка от компании Kantar Украина.