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Представитель Зеленского не стал отвечать на вопрос об участии президента Украины во встрече лидеров G7

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 мая УНН. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров не ответил на вопрос журналистов, будет ли Владимир Зеленский участвовать во встрече лидеров стран G7. Об этом сообщает "Суспільне", пишет УНН.

Цитата

"Мы не анонсируем события с участием президента", - заявил Никифоров.

Дополнение

В комментарии относительно возможности проведения мирного саммита по Украине, Никифоров сказал, что вопрос о мирном плане будет раскрыт во время саммита лидеров стран G7, который состоится в Японии.

"Переговоры продолжаются, пока нельзя что-то конкретное говорить", - сказал он.

Никифоров также отметил, что вопрос о возможном проведении мирного саммита еще нуждается в согласовании. Он выразил мнение, что после или во время встречи лидеров G7 все станет понятным.

"Все это еще согласовывается. Думаю, что во время или после G7 это все станет понятным", - добавил пресс-секретарь президента.

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