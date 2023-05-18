Представитель Зеленского не стал отвечать на вопрос об участии президента Украины во встрече лидеров G7

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"Мы не анонсируем события с участием президента", - заявил Никифоров.

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В комментарии относительно возможности проведения мирного саммита по Украине, Никифоров сказал, что вопрос о мирном плане будет раскрыт во время саммита лидеров стран G7, который состоится в Японии.

"Переговоры продолжаются, пока нельзя что-то конкретное говорить", - сказал он.

Никифоров также отметил, что вопрос о возможном проведении мирного саммита еще нуждается в согласовании. Он выразил мнение, что после или во время встречи лидеров G7 все станет понятным.

"Все это еще согласовывается. Думаю, что во время или после G7 это все станет понятным", - добавил пресс-секретарь президента.

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