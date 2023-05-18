Речник Зеленського не став відповідати на запитання про участь президента України у зустрічі лідерів G7
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня УНН. Речник президента України Сергій Никифоров не відповів на запитання журналістів, чи братиме Володимир Зеленський участь у зустрічі лідерів країн G7. Про це повідомляє "Суспільне", пише УНН.
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"Ми не анонсуємо події за участі президента", — заявив Никифоров.
Доповнення
У коментарі щодо можливості проведення мирного саміту щодо України, Никифоров сказав, що питання щодо мирного плану буде розкрито під час саміту лідерів країн G7, який відбудеться в Японії.
"Переговори тривають, поки не можна щось конкретне говорити", — сказав він.
Никифоров також зазначив, що питання про можливе проведення мирного саміту ще потребує узгодження. Він висловив думку, що після або під час зустрічі лідерів G7 все стане зрозумілим.
"Все це ще узгоджується. Думаю, що під час чи після G7 це все стане зрозумілим", - додав речник президента.
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