Речник ОСУВ "Хортиця" про Торецьк та Часів Яр: складне пекло, але міста тримаються
Киев • УНН
Виктор Трегубов сообщил о затяжных городских боях в Торецке и Часовом Яре, где ситуация остается сложной. Оккупанты пытаются обойти Часов Яр с севера, но украинские войска продолжают держать оборону.
В Торецке и Часовом Яру городские бои идут уже долго, там ежедневный ужас, но города держатся. Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона, передает УНН.
Торецк и Часов Яр - это очень длинный и сложный ад. В обоих городах городские бои идут долго, месяцами, почти год в случае Часового Яра. Следует понимать, что это ежедневный ужас, но тем не менее, эти города держатся.
В случае Часового Яра пытаются уже обойти его с севера, но успеха не достигают. Отдельные позиции там разрушаются, позиции просто не выдерживают и украинские войска вынуждены отступать. Тем не менее, украинские войска ведут оборону в обоих этих городах.
Дополнение
Трегубов сообщал, что российские оккупанты по-прежнему очень активно наступают в направлении Песчаного, пытаясь перехватить позиции, однако жалуются, что украинские дроны доминируют в воздухе.