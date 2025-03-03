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росіяни скаржаться на домінування українських дронів: речник ОСУВ "Хортиця" розповів, де у них проблеми

Київ • УНН

 • 19546 перегляди

Російські війська намагаються перехопити позиції біля Піщаного, але зазнають значних втрат через українські дрони. Окупанти не змогли перетнути трасу з Дніпра та взяти її під контроль.

росіяни скаржаться на домінування українських дронів: речник ОСУВ "Хортиця" розповів, де у них проблеми

Російські окупанти досі дуже активно наступають в напрямку Піщаного, намагаючись перехопити положення, проте скаржаться, що українські дрони домінують в повітрі. Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону, передає УНН.

На запитання, на скільки близькі росіяни до реалізації плану щодо перерізання траси на Покровському напрямку, яка йде з Дніпра, Трегубов відповів: "Вони трішки відкотилися порівняно ще з ситуацією два тижні тому, коли контратака українців у Піщаному та у Котлиному застала їх зненацька й частину землі було відбито".

Трегубов зазначив, що росіяни досі дуже активно наступають в напрямку Піщаного, намагаючись перехопити положення, але поки що дуже сильно скаржаться самі росіяни.

"Вони скаржаться на те, що в них починає не вистачати особового складу, вони скаржаться на те, що українські дрони домінують в повітрі, а саме на тому відтинку й вони скаржаться на те, що не дуже ефективними стали КАБи. У загальній сумі це дає велику смертність серед росіян й не можливість ефективно розвивати наступ саме в тому напрямку який вони визначили. Вони справді дуже хотіли перетнути трасу й взяти під вогневий та фізичний контроль. Не сталося", - розповів Трегубов.

Доповнення

Проєкт DeepState повідомляв 3 березня, що російські війська просунулися у Піщаному на Донеччині, біля Погребівки Курської області, Надії та Загризового в Харківській області.

16 лютого Трегубов повідомляв, що українські військові досягли успіху на Покровському напрямку, звільнивши село Піщане, що розташоване приблизно за 5 км на південь від Покровська.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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