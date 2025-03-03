Россияне жалуются на доминирование украинских дронов: спикер ОСУВ "Хортица" рассказал, где у них проблемы
Киев • УНН
Российские войска пытаются перехватить позиции возле Песчаного, но несут значительные потери из-за украинских дронов. Оккупанты не смогли пересечь трассу из Днепра и взять её под контроль.
Российские оккупанты по-прежнему очень активно наступают в направлении Песчаного, пытаясь перехватить позиции, однако жалуются, что украинские дроны доминируют в воздухе. Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона, передает УНН.
На вопрос, насколько близки россияне к реализации плана по перерезанию трассы на Покровском направлении, которая идет из Днепра, Трегубов ответил: "Они немного откатились по сравнению с ситуацией две недели назад, когда контратака украинцев в Песчаном и в Котлином застала их врасплох, и часть земли была отбитa".
Трегубов отметил, что россияне по-прежнему очень активно наступают в направлении Песчаного, пытаясь перехватить позиции, но пока что очень сильно жалуются сами россияне.
"Они жалуются на то, что у них начинает не хватать личного состава, они жалуются на то, что украинские дроны доминируют в воздухе, а именно на том участке, и они жалуются на то, что КАБы стали не очень эффективными. В общей сумме это дает высокую смертность среди россиян и невозможность эффективно развивать наступление именно в том направлении, которое они определили. Они действительно очень хотели пересечь трассу и взять под огневой и физический контроль. Не получилось", - рассказал Трегубов.
Дополнение
Проект DeepState сообщил 3 марта, что российские войска продвинулись в Песчаном на Донетчине, возле Погребовки Курской области, Надежды и Загризового в Харьковской области.
16 февраля Трегубов сообщил, что украинские военные достигли успеха на Покровском направлении, освободив село Песчаное, расположенное примерно в 5 км к югу от Покровска.