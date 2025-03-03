Речник ОСУВ "Хортиця" про Торецьк та Часів Яр: складне пекло, але міста тримаються
Київ • УНН
Віктор Трегубов повідомив про тривалі міські бої в Торецьку та Часовому Яру, де ситуація залишається складною. Окупанти намагаються обійти Часів Яр з півночі, але українські війська продовжують тримати оборону.
В Торецьку та Часовому Яру міські бої йдуть довше довго, там щоденний жах, але міста тримаються. Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону, передає УНН.
Торецьк та Часів Яр - це дуже довге та складне пекло. В обох містах міські бої йдуть довше довго, місяцями, майже рік у випадку Часового Яру. Слід розуміти, що це щоденний жах, але тим не менше, ці міста тримаються
У випадку Часового Яру намагаються вже обійти його з півночі, але успіху не досягають. Окремі позиції там руйнуються, позиції просто не витримують й українські війська змушені відходити. Тим не менше українські війська ведуть оборону в обох цих містах
Доповнення
Трегубов повідомляв, що російські окупанти досі дуже активно наступають в напрямку Піщаного намагаючись перехопити положення, проте скаржаться, що українські дрони домінують в повітрі.