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Речник ОСУВ "Хортиця" про Торецьк та Часів Яр: складне пекло, але міста тримаються

Київ • УНН

 • 21381 перегляди

Віктор Трегубов повідомив про тривалі міські бої в Торецьку та Часовому Яру, де ситуація залишається складною. Окупанти намагаються обійти Часів Яр з півночі, але українські війська продовжують тримати оборону.

Речник ОСУВ "Хортиця" про Торецьк та Часів Яр: складне пекло, але міста тримаються

В Торецьку та Часовому Яру міські бої йдуть довше довго, там щоденний жах, але міста тримаються. Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону, передає УНН.

Торецьк та Часів Яр - це дуже довге та складне пекло. В обох містах міські бої йдуть довше довго, місяцями, майже рік у випадку Часового Яру. Слід розуміти, що це щоденний жах, але тим не менше, ці міста тримаються

- сказав Трегубов.

У випадку Часового Яру намагаються вже обійти його з півночі, але успіху не досягають. Окремі позиції там руйнуються, позиції просто не витримують й українські війська змушені відходити. Тим не менше українські війська ведуть оборону в обох цих містах

- заявив Трегубов. 

Доповнення

 Трегубов повідомляв, що російські окупанти досі дуже активно наступають в напрямку Піщаного намагаючись перехопити положення, проте скаржаться, що українські дрони домінують в повітрі.  

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Війна
Торецьк
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