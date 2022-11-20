Спикер Одесской ОВА напомнил о минной опасности

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"В Черном море сейчас штормит, поэтому напоминаю о минной опасности. Противокорабельные мины может отрывать от якоря и нести на берег. Не надо, тем более в такую погоду, гулять по заминированным пляжам. Или выходить на побережье. Тем более купаться в море", - подчеркнул Братчук.

Напомним

В Одесской области ликвидировали очередную противокорабельную мину, которую вынесло на побережье.