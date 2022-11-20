Речник Одеської ОВА нагадав про мінну небезпеку

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"У Чорному морі зараз штормить, тому нагадую про мінну небезпеку. Протикорабельні міни може відривати від якоря і нести на берег. Не треба, тим більше у таку погоду, гуляти пляжами, які заміновані. Або виходити на узбережжя. Тим більше купатися у морі", - наголосив Братчук.

Нагадаємо

В Одеській області ліквідували чергову протикорабельну міну, яку винесло на узбережжя.