Речник Одеської ОВА нагадав про мінну небезпеку
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. У Чорному морі штормить. Речник Одеської ОВА Сергій Братчук нагадав жителям про мінну небезпеку, передає УНН.
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"У Чорному морі зараз штормить, тому нагадую про мінну небезпеку. Протикорабельні міни може відривати від якоря і нести на берег. Не треба, тим більше у таку погоду, гуляти пляжами, які заміновані. Або виходити на узбережжя. Тим більше купатися у морі", - наголосив Братчук.
Нагадаємо
В Одеській області ліквідували чергову протикорабельну міну, яку винесло на узбережжя.