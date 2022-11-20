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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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Речник Одеської ОВА нагадав про мінну небезпеку

Речник Одеської ОВА нагадав про мінну небезпеку

Київ • УНН

 • 270777 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. У Чорному морі штормить. Речник Одеської ОВА Сергій Братчук нагадав жителям про мінну небезпеку, передає УНН.

Цитата

"У Чорному морі зараз штормить, тому нагадую про мінну небезпеку. Протикорабельні міни може відривати від якоря і нести на берег. Не треба, тим більше у таку погоду, гуляти пляжами, які заміновані. Або виходити на узбережжя. Тим більше купатися у морі", - наголосив Братчук.

Нагадаємо 

В Одеській області ліквідували чергову протикорабельну міну, яку винесло на узбережжя.

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