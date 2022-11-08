Біля берегів Одещини ліквідували чергову міну: показали відео

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"Силами оборони було виявлено чергову протикорабельну міну, яку винесло на узбережжя Одещини. Небезпечну знахідку було оперативно ліквідовано підрозділом Військово-морських сил Збройних сил України", – ідеться у повідомленні.

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Директор Асоціації саперів України Тимур Пістрюга розповідав, що в Україні немає комплексного підходу до процесу розмінування морського узбережжя. Послуги фахівців у цій сфері дорожчі і їх не так вже й багато.