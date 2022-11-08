Біля берегів Одещини ліквідували чергову міну: показали відео
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. В Одеській області ліквідували чергову протикорабельну міну, яку винесло на узбережжя. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram Військово-морських сил ЗСУ.
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"Силами оборони було виявлено чергову протикорабельну міну, яку винесло на узбережжя Одещини. Небезпечну знахідку було оперативно ліквідовано підрозділом Військово-морських сил Збройних сил України", – ідеться у повідомленні.
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