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Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга
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Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

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Біля берегів Одещини ліквідували чергову міну: показали відео

Біля берегів Одещини ліквідували чергову міну: показали відео

Київ • УНН

 • 213685 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. В Одеській області ліквідували чергову протикорабельну міну, яку винесло на узбережжя. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram Військово-морських сил ЗСУ.

Цитата

"Силами оборони було виявлено чергову протикорабельну міну, яку винесло на узбережжя Одещини. Небезпечну знахідку було оперативно ліквідовано підрозділом Військово-морських сил Збройних сил України", – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

Директор Асоціації саперів України Тимур Пістрюга розповідав, що в Україні немає комплексного підходу до процесу розмінування морського узбережжя. Послуги фахівців у цій сфері дорожчі і їх не так вже й багато.

Українські Національні Новини

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