Возле берегов Одесской области ликвидировали очередную мину: показали видео
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. В Одесской области ликвидировали очередную противокорабельную мину, которую вынесло на побережье. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram Военно-морских сил ВСУ.
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"Силами обороны была обнаружена очередная противокорабельная мина, которую вынесло на побережье Одесской области. Опасная находка была оперативно ликвидирована подразделением Военно-морских сил Вооруженных сил Украины", – говорится в сообщении.
Напомним
Директор Ассоциации саперов Украины Тимур Пистрюга рассказывал, что в Украине нет комплексного подхода к процессу разминирования морского побережья. Услуги специалистов в этой сфере дороже и их не так уж много.