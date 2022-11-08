Возле берегов Одесской области ликвидировали очередную мину: показали видео

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"Силами обороны была обнаружена очередная противокорабельная мина, которую вынесло на побережье Одесской области. Опасная находка была оперативно ликвидирована подразделением Военно-морских сил Вооруженных сил Украины", – говорится в сообщении.

Напомним

Директор Ассоциации саперов Украины Тимур Пистрюга рассказывал, что в Украине нет комплексного подхода к процессу разминирования морского побережья. Услуги специалистов в этой сфере дороже и их не так уж много.