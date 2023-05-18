Реальных изменений в поведении российских войск в отношении западных военных кораблей в восточном Средиземноморье нет - ВМС США
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Командующий ВМС США Питер К. Флинн заявил, что «нет значительных изменений» в поведении российских самолетов и военных кораблей в отношении западных военно-морских и воздушных средств в восточном Средиземноморье на фоне войны в Украине, пишет The Hill, передает УНН.
Детали
Питер К. Флинн отметил, что российские военные самолеты и военно-морские корабли ведут себя профессионально, как и другие военные силы в регионе, и не было никаких признаков какой-либо повышенной агрессии или враждебности.
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«Мы, очевидно, изучаем то, что происходит на поле действий, и вы знаете, что это, безусловно, играет роль в том, что мы делаем и к чему мы готовимся, но не является существенным изменением в отношении российских войск», - сказал Флинн Associated Press.
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россия имеет военно-морскую базу в Тартусе, Сирия, единственную подобную базу, которую москва имеет за пределами бывшего Советского Союза. В 2017 году москва заключила соглашение с президентом Сирии Башаром Асадом о продлении срока аренды Тартуса на 49 лет и содержании там до 11 военных кораблей, в том числе ядерных.
Тартус расположен в 180 километрах от восточного побережья Кипра.
Реактивные самолеты F-35 с новейшего британского авианосца HMS Queen Elizabeth, которые действовали возле Кипра в июне 2021 года, вызвали интерес военных рф, которые пытались следить за передовыми боевыми самолетами.
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