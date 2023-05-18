Реальних змін у поведінці російських військ щодо західних військових кораблів у східному Середземномор’ї немає - ВМС США
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Командувач ВМС США Пітер К. Флінн заявив, що «немає значних змін» у поведінці російських літаків і військових кораблів щодо західних військово-морських і повітряних засобів у східному Середземномор’ї на тлі війни в Україні, пише The Hill, передає УНН.
Деталі
Пітер К. Флінн зауважив, що російські військові літаки та військово-морські кораблі поводиться професійно, як і інші військові сили в регіоні, і не було жодних ознак будь-якої підвищеної агресії чи ворожості.
Цитата
«Ми, очевидно, вивчаємо те, що відбувається на полі дій, і ви знаєте, що це, безумовно, відіграє роль у тому, що ми робимо і до чого ми готуємося, але не є суттєвою зміною у ставленні російських військ», - сказав Флінн Associated Press.
Додатково
росія має військово-морську базу в Тартусі, Сирія, єдину подібну базу, яку москва має за межами колишнього Радянського Союзу. У 2017 році москва уклала угоду з президентом Сирії Башаром Асадом про продовження терміну оренди Тартуса на 49 років і утримання там до 11 військових кораблів, у тому числі ядерних.
Тартус розташований за 180 кілометрів від східного узбережжя Кіпру.
Реактивні літаки F-35 з найновішого британського авіаносця HMS Queen Elizabeth, які діяли біля Кіпру в червні 2021 року, викликали інтерес військових рф, які намагалися стежити за передовими бойовими літаками.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Китай готовий «зруйнувати» незалежність Тайваню у відповідь на допомогу США