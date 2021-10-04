"Реал" потерпел еще одно поражение после проигрыша "Шерифу"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Матчем между "Пеала" и "Атлетико" произошло противостояние испанской Ла Лиги игроков - счет зафиксировал выигрыш "матрасников". Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайты клубов.
Детали
В Барселоне счет был открыт на 17-й минуте - "Эспаньол" вывел вперед Рауль де Томас. На 60-й минуте Алеш Видаль увеличил разницу. "Реал" смог забитых в ответ лишь один гол - на 71-й минуте отличился Карим Бензема.
Для "Реала" это поражение стало вторым за неделю - 28 сентября мадридцы сенсационно проиграли молдавской "Шерифу" 1:2.
Дополнение
В чемпионате Испании "Реал" 17 очков и остается на первом месте. Также по 17 пунктов имеют "Атлетико" и "Реал Сосьедад". "Эспаньол" с 9 пунктами - 13-й.