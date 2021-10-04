"Реал" зазнав ще однієї поразки після програшу "Шеріфу"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Матчем між "Пеалом" та "Атлетіко" відбулося протистояння іспанської Ла Ліги гравців - рахунок зафіксував виграш "матрацників". Про це інформує УНН з посиланням на сайти клубів.
Деталі
У Барселоні рахунок було відкрито на 17-й хвилині - "Еспаньол" Вивів вперед Рауль де Томас. На 60-й хвилині Алеш Відаль збільшив різницю. "Реал" зміг забитих у відповідь лише один гол - на 71-й хвилині відзначився Карім Бензема.
Для "Реалу" ця поразка стала другою за тиждень - 28 вересня мадридці сенсаційно програли молдовському "Шерифу" 1:2.
Доповнення
У чемпіонаті Іспанії "Реал" має 17 очок та залишається на першому місці. Також по 17 пунктів мають "Атлетіко" та "Реал Сосьєдад". "Еспаньол" з 9 пунктами - 13-й.