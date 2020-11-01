"Реал" без Лунина одержал разгромную победу в испанской Примере
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Мадридский "Реал" одержал разгромную победу над ФК "Уэска" в матче восьмого тура чемпионата Испании со счетом 4:1, передает УНН со ссылкой на сайт клуба.
На 40 и 45 минутах в воротах “Уэска” отличились Азар и Бензема. После перерыва Бензема оформил дубль, а также забил Вальверде. Гол-престижа за гостей совершил Феррейрой — 4:1.
Стоит отметить, что наш Андрей Лунин провел весь поединок на скамейке запасных.
Добавим также, “галактикос” набрали 16 пунктов и занимают первое место, опережая ближайших конкурентов на 2 очка.